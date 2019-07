Conceição Queiroz: “No verão durmo sem roupa”

Conceição Queiroz, jornalista da TVI, revela o essencial para as suas férias de verão. A jornalista conta que a estação é propícia para o amor. Devido às altas temperaturas, Conceição dorme sem roupa.- Este ano vai ser dentro.– Praia e mar calmo.– Verão quente com água fria.– (risos) Não sei nadar, por isso, tem de ser uma entrada calma.– Obrigatório: beber dois litros de água por dia. Dispensável: horário de trabalho.– Biquíni.– Se for numa praia deserta, até sou capaz de fazer.– As duas coisas.- Se possível, a junção das duas.- Não, isso está em nós. Fazemos quando quisermos. Acho que vale o ano todo.- No verão durmo sem roupa.- Gosto muito de Drambuie, um licor escocês. Tem um sabor adocicado.- Gostava muito de ir às Maldivas.- Amar! O verão convida ao amor.Conceição Queiroz nasceu em Moçambique e é jornalista desde 1994. Trabalhou no grupo Semanário, no Rádio Clube Português e foi diretora de Informação da Televisão de Cabo Verde. Atualmente, é grande repórter na TVI. Devido ao seu trabalho já foi distinguida em vários prémios.