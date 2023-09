Concerto de homenagem a Luís Aleluia financia Casa do Artista

No sábado, o elenco do espetáculo ‘Noite de Reis’, de William Shakespeare, dirigido por Ricardo Neves-Neves, reuniu-se ao final da tarde no palco do Teatro Armando Cortez, em Lisboa, para protagonizar um concerto de homenagem ao ator Luís Aleluia (1960-2023).A sessão incluiu a interpretação de peças de música erudita e popular e a leitura de poemas e outros textos. As receitas reverteram a favor da Casa do Artista.

A peça ‘Noite de Reis’, a última em que Luís Aleluia participou, volta à cena em maio.