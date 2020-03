Concerto de Tony Carreira adiado devido ao coronavírus

Nas redes sociais, o artista de 56 anos confirmou que o concerto foi adiado através de um vídeo, numa medida preventiva face a esse problema.



"Para que haja alegria, boa disposição e segurança, sentimos que neste momento este concerto não pode acontecer", disse a estrela musical.



grande regresso de Tony Carreira aos palcos estava agendado para o próximo dia 14 de março . O momento tem sido aguardado com enorme entusiasmo pelos fãs do cantor, mas, agora, foi anunciado que foi adiado.Depois de uma pausa prolongada na carreira, o espetáculo estava marcado no Altice Arena, em Lisboa, para essa data, mas, devido ao surto do coronavírus que cada vez mais causa impacto em Portugal com várias medidas de prevenção.

"Durante dois meses e meio trabalhámos intensamente para este tournée, temos saudades dos palcos", afirma o pai de Mickael, David e Sara Carreira.



"O primeiro concerto [seria] numa sala esgotada, a Altice Arena, mas já há dias que tanto eu como a minha equipa pensámos sobre este assunto e achamos que não há condições para que este concerto aconteça", continua.

"Estou muito triste, mas a vida continua. Se Deus quiser, dia 27 de novembro estaremos todos juntos. Sinceramente, tomei a decisão certa", revela o artista, que não esconde a tristeza pela situação.





O adiamento do grande concerto que vai marcar o grande regresso de Tony Carreira aos espetáculos, após ter decidido ausentar-se durante um ano, surge na sequência das recomendações da ministra da Saúde, Marta Temido, de que eventos com mais de mil pessoas em espaços fechados não devem ter lugar, como forma de conter a expansão do coronavírus.