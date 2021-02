Concerto dedicado a Sara Carreira angaria mais de 16 mil euros

Os lucros do evento solidário vão reverter a favor a União Audiovisual através de doações diretas para a associação e de donativos feitos via Super Chat do YouTube oficial do cantor.Além da componente solidária. No espectáculo, os artistas prestaram homenagem à jovem artista que sonhava em vingar no mundo da música.Na página do Instagram, David deixou um agrad", escreveu. "