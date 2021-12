Concerto lembra Matheus Cantor morreu aos 57 anos, vítima de Covid-19.

06:00

O cantor brasileiro Matheus, da dupla Lucas & Matheus, que morreu em dezembro do ano passado, vítima de Covid-19, aos 57 anos, vai ser homenageado em concerto. O espetáculo ‘Obrigado’ acontece no dia 25 de abril do próximo ano no Coliseu do Porto. Recorde-se que atualmente é Matheus Júnior, de apenas 14 anos, que assume o lugar deixado pelo pai na dupla, pelo que o projeto tem hoje a designação de Lucas & Matheus Junior. Edilson da Silva Rodrigues, de nome verdadeiro, morreu num hospital de São Paulo, no Brasil. Tinha mais de 25 anos de carreira e conquistado 40 discos de ouro.

