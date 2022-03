Concorrente de Casados à Primeira Vista acusado de traição na lua de mel

01:30

Vânia Nunes

Tiago Jaqueta e Dina Guedes trocaram alianças às cegas em ‘Casados à Primeira Vista’, da SIC, mas o casamento não correu conforme o previsto. Segundo a revista ‘TV Mais’, na lua de mel do casal, em Cabo Verde, o concorrente apaixonou-se por outra mulher e terá traído a companheira.Tiago conheceu uma turista, que estava instalada na mesma unidade hoteleira em Cabo Verde, a atração foi imediata e houve uma aproximação. Trata-se da modelo russa Anna Cherepanova. O ambiente entre os dois terá ‘aquecido’ e envolveram-se sexualmente durante a ‘viagem romântica’ dos concorrentes do programa do canal de Paço de Arcos. Face à cumplicidade entre os dois, o personal trainer terá mesmo apresentado a sua nova paixão a Dina, que não reagiu da melhor forma e optou por se isolar durante a estadia no destino paradisíaco.Laura, mãe da atriz Bruna Quintas, é uma das noivas da terceira edição de ‘Casados à Primeira Vista’ (SIC). Aos 50 anos, decidiu casar pela primeira vez. Contudo, a atriz, filha mais nova, optou por não marcar presença na cerimónia na qual trocou alianças com Luís. Apesar de respeitar a decisão da filha, Laura não conseguiu esconder a tristeza de não ter Bruna no grande dia do seu casamento. Ainda assim, Laura teve a seu lado a filha mais velha, Rita.