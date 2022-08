Concorrente de ‘Casados à Primeira Vista’ vende tudo por estar “na penúria”

João Pires e Dulce Pimenta casaram-se em ‘Casados à Primeira Vista’ (SIC)

Vânia Nunes

João Pires, concorrente da última edição de ‘Casados à Primeira Vista’ (SIC), está a ser arrasado pelos seguidores nas redes sociais e pela ex-mulher, Dulce Pimenta, por ter posto à venda a aliança de casamento e um quadro com a imagem dos dois por 25 mil euros."Venho por este meio comunicar que quero vender este quadro porque me encontro na penúria, sou um jogador de casino e, como tal, sinto-me na obrigação de vender este quadro por 25 mil euros, onde está incluída esta aliança, é a do casamento e quero vender tudo com muito prazer. O dinheirinho faz-me muita fala", partilhou o reformado de Chaves, através de um vídeo divulgado na rede social Instagram.Dulce mostrou-se incrédula e envergonhada. "Seria difícil passar por este momento sem me pronunciar relativamente à venda da fotografia do meu casamento. A gritante falta de empatia ou o comportamento desprovido de valores não são surpreendentes. Apercebi-me de uma certa sociopatia, logo à saída do altar, nos primeiros cinco minutos de conversa".O casal separou-se pouco depois de ter subido ao altar.