Os dois concorrentes de 'O Triângulo', Isa Oliveira e Domingos Terra, tiveram um jantar e a ocasião levou a que fossem feitas muitas revelações, até sobre antigos romances.



A concorrente do reality show acabou por revelar que já viveu uma relação amorosa, de 4 meses, com um jogador da equipa principal do Benfica, e confessou ainda, que a mesma terminou com uma traição e que os dois se conheceram através das redes sociais.

"Foi um fracasso autêntico. Foi com um jogador de futebol. Não vou dizer, não quero que toquem nisso. Era do Benfica", referiu Isa Oliveira, durante o jantar.