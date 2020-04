Concorrente do 'BB 2020' namorou com 'ex' de Madonna

A jovem viajou diretamente do Brasil para entrar na casa mais vigiada do País. A beldade tornou-se um fenómeno de popularidade em 2009 ao ser aparecer na imprensa internacional como a ex-namorada de Jesus Luz, uma antiga paixão de Madonna.Os dois terminaram o namoro cerca de dois meses antes do DJ viajar aos Estados Unidos da América.Terminada a relação o ex-casal mantém até hoje uma boa relação, embora tenha reduzido o contacto.confidenciou à imprensa brasileira.Nas redes sociais, Krishna Siqueira revela grande parte do seu dia a dia, mostrando uma personalidade pacata. É conhecida também pela sua sensualidade.