Concorrente do Big Brother dá a entender que abusou de jovem no programa

01:30

A polémica instalou-se no ‘Big Brother’, da TVI, quando o concorrente Ricardo Pereira, de 28 anos, deu a entender que tinha abusado da amiga especial, Joana Schreyer, de 24 anos. "Já houve festa. Ela pode não se ter apercebido, mas isso é uma coisa sobre a qual não posso fazer nada", revelou quando questionado por um colega se já se tinham envolvido sexualmente. Bruno tentou perceber como houve "festa sem a rainha saber" e o comissário de bordo explicou: "Subtileza, carinho e esperar que a rainha adormeça".



As afirmações chocaram o público e Ricardo garantiu que estava a brincar. "Tenho pena que, na nossa sociedade, ainda existam mentalidades que pensem que aquilo que eu disse foi de verdade." O concorrente, que foi punido, explicou que estava a referir-se a masturbação. "Falei naquilo que nós chamamos o número três aqui em casa, que é a masturbação, que penso que deveria ser um tema que devia ser abordado com mais leveza".

