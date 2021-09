Concorrente do 'Big Brother' é transexual: "Sentia que estava no corpo errado"

Este domingo arrancou mais uma edição do 'Big Brother', na TVI, conduzido por Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha. Lourenço Barcelos, de 24 anos, é um dos concorrentes e a sua história de vida rendeu vários elogios por parte dos fãs do reality show.O jovem é transexual e cedo sentiu que "estava no corpo errado" e não se identificava com o sexo feminino. "", partilhou.Foi então aos 16 anos que deu início ao seu processo de mudança de sexo. "", relatou.Lourenço tem tido o apoio total da mãe. Embora tenha uma relação mais distante do pai, por este viver no estrangeiro, o concorrente do 'Big Brother' confessou que o progenitor ainda o "trata pelo nome feminino".O jovem relatou que a sua entrada no reality show de Queluz de Baixo tem como objetivo abrir mentalidades., disse a Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos.Oito anos volvidos desde que começou o seu processo de transição e embora ainda lhe falte "uma operação", Lourenço não esconde que está feliz com o corpo.