Sónia fez um comentário sobre as mulheres brasileiras e foi castigada pela produção do programa.

Sónia do 'Big Brother'

10:23

Sónia, concorrente do Big Brother 2020, proferiu um comentário sobre as mulheres brasileiras que gerou polémica nas redes sociais e foi notícia na imprensa brasileira."Elas [mulheres brasileiras] são de uma raça... são da favela", disse a vendedora ambulante esta quarta-feira no reality show da TVI.A atitude foi condenada pela produção do programa que retirou a liderança da semana à concorrente e a deixou nomeada com risco de expulsão no próximo domingo.A imprensa brasileira já noticiou a atitude da concorrente: "Absurdo. Participante é punida após comentário preconceituoso sobre mulheres brasileiras ".