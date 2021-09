Concorrente do Big Brother revela ter sido despedida por Ljubomir

Débora Neves

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Marques Dias

Débora Neves, concorrente da atual edição do ‘Big Brother’ (TVI) não poupou críticas a Ljubomir Stanisic, tendo-o apelidado de "marado". Antes de ser técnica psicossocial e supervisora, a participante do reality show da estação de Queluz de Baixo trabalhou com o chef , no período anterior a este declarar insolvência."Eu trabalhei com ele quando ainda tinha o 100 Maneiras em Cascais. Ele é marado, o gajo é marado", começou por contar aos colegas da casa da Malveira. "Ele fechou o 100 Maneiras em Cascais, deu insolvência técnica e fomos todos para o olho da rua. Depois abriu o 100 Maneiras em menos de seis meses em Lisboa", disse. "Na altura fazia também umas cenas maradas na vida dele, hoje em dia se calhar também faz. Mas é grande chef", afirmou Débora Neves, sem querer entrar em detalhes sobre a que "cenas maradas" se referia.O estabelecimento 100 Maneiras, que Ljubomir Stanisic detinha em Cascais, fechou portas em 2008, após o chef jugoslavo ter contraído uma dívida de mais de meio milhão de euros devido aos investimentos que fez no estabelecimento. "Demorei um pouco de tempo a pagar a dívida toda aos fornecedores. (...) Paguei até ao último tostão, não quis ficar a dever nada a ninguém", recordou, em 2020.