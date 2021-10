Concorrente do Big Brother teve relação especial com Pedro Granger

António Bravo com Pedro Granger, e dois outros amigos, numa das partilhas nas redes sociais

Foto: Direitos Reservados

01:30

António Bravo, de 31 anos e concorrente da atual edição do ‘Big Brother’ (TVI), manteve, durante cerca de dois anos (entre 2016 e 2017), uma relação muito próxima com o ator Pedro Granger, de 42 anos, segundo a revista ‘TV Guia’.Os dois eram inseparáveis (como comprovam as fotos nas redes sociais de ambos), frequentavam a casa um do outro e eram bastante acarinhados pelas duas famílias, revela a mesma publicação. Foi neste período que António Bravo revelou à família que é homossexual.No entanto, a relação acabou da pior forma e os dois não mantêm hoje contacto. No fim de 2017, António - que já teria tentado concorrer a um reality show da TVI em 2016, mas terá sido demovido por Granger - partiu para a Austrália para superar um grande desgosto de amor e uma profunda depressão, como o próprio partilhou nas suas redes sociais.