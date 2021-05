Concorrente do ‘Hell’s Kitchen' arrasa Ljubomir: "é uma cópia barata” do Gordon Ramsay

01:55

Carolina Cunha

Ljubomir Stanisic conquistou mais um inimigo na cozinha. Cândida Batista, de 39 anos, que concilia a paixão da fotografia com a culinária, e que ficou em terceiro lugar na competição do ‘Hell’s Kitchen’ (SIC), deixou duras críticas ao chef jugoslavo após a participação no programa. "O Ljubomir é uma cópia barata, é uma versão ‘made in China’ do Gordon Ramsay [chef britânico], disse à ‘TV Mais’ a sensual chef brasileira, que protagonizou vários momentos de tensão com o anfitrião do formato.

Cândida foi mais longe e rejeitou voltar a ter qualquer contacto com Ljubomir após o programa. "Jamais. Só se me pagassem, e me pagassem muito bem. Se fizer parte do meu contrato, eu vou, senão tenho que pagar uma multa. Mas se puder escolher, não vou", frisou. Sobre a experiência, a cozinheira garantiu ainda que o que mais gostou foi de conhecer os colegas. "A única coisa que eu posso tirar de bom deste programa é a boa relação com as pessoas, que foram adoráveis", afirmou.

Esta não é a primeira vez que o polémico chef Ljubomir Stanisic é arrasado devido à sua conduta na cozinha dos programas que conduz. É acusado de ser arrogante, mal-educado e de maltratar os concorrentes do formato.