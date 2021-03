Concorrente do 'Hell's Kitchen' com ligações ao polícia que Ljubomir foi acusado de tentar corromper

11:37

ofereceu uma garrafa de Rum Refugees, no valor de 35 euros. Na semana passada soube-se que a aposta da SIC não vai ser presente a julgamento

Rute Palas é concorrente do, na SIC, apresentado por. Apesar da cozinheira estar debaixo de fogo nas provas do chef jugoslavo, os dois já se conhecem. A participante do programa da estação de Paço de Arcos trabalha com João Marino, o dono do restaurante Villa Mariscos, em Grândola, que é irmão de Nuno Marino, o agente da PSP que o chef jugoslavo teráRecorde-se que o temido chef tentou furar o bloqueio policial, em abril de 2020, na Ponte 25 de abril para ir passar o fim de semana a Grândola. Para o conseguir,Segundo a revista 'TV Guia', Ljubomir e Nuno Marino são amigos há muito tempo. ", contou.Tendo em conta a proximidade do chef jugoslavo e de João Marino, Ljubomir já esteve variadas vezes com Rute, concorrente do seu programa na SIC.