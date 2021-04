Concorrente do 'The Voice' é sobrinha de Lena Coelho das 'Doce'

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leonorsachaves (@leonorsachavesss)

Este foi até agora um segredo bem guardado pela jovem, que é uma das potenciais vencedoras da competição musical da televisão pública.A 'Sexta' sabe que a participação de Leonor no ‘The Voice Kids’ encantou toda a família, em especial a avó e tia avó Lena Coelho, que apoiam a menina de forma fervorosa domingo após domingo, apelando ao voto nas respetivas redes sociais.Desde a Prova Cega que Leonor Sá-Chaves, de apenas 12 anos, captou muitas atenções. A jovem conseguiu virar as cadeiras dos quatro mentores ao interpretar ‘When I Was Your Man’, um original de Bruno Mars. No final elegeu Fernando Daniel para acompanhá-la durante a sua participação.