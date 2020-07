Concorrentes do ‘Big Brother’ apoiam Ana Catharina após saber da morte do pai

Ana Catharina vive um dos momentos mais difíceis da sua vida. A concorrente do ‘Big Brother’ chora a morte do pai, vítima de um acidente no Brasil, e os colegas têm sido o seu grande apoio dentro da casa mais vigiada do país.

A concorrente brasileira foi informada pela produção sobre a morte do pai ao final da tarde deste sábado, no confessionário, enquanto os colegas dançavam ao som de Blaya, que se deslocou até à casa da Ericeira para os animar. De imediato, Diogo, foi chamado para junto da concorrente, e mais tarde, acabou por dar a notícia aos colegas, pedindo "espaço" para Ana Catharina. "A Ana recebeu uma notícia sobre o pai. Ele teve um acidente, foi para o hospital e infelizmente faleceu. Ela agora precisa de estar sozinha", disse.

À semelhança de Diogo, que tem sido o grande pilar de Ana, os concorrentes têm apoiado a concorrente, reconfortando-a.

Ao que tudo indica, Ana Catharina não abandonará o programa, que termina no próximo domingo, dia 2 de agosto.



Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Ana Catharina perdeu o pai, vítima de acidente, este sábado.