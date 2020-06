Concorrentes do ‘Big Brother’ castigados por quebrarem as regras

Os concorrentes do ‘Big Brother’ receberam na tarde desta segunda-feira, dia 23 junho, um castigo coletivo por não cumprirem sistematicamente as regras do programa.

A produção do reality show divulgou imagens dos residentes da casa mais vigiada do país, onde se vê estes a utilizarem o duche e a piscina sem usarem o microfone, de modo a que possam conversar sem serem filmados.

O ‘Big Brother’ acabou por chamar os concorrentes à sala e comunicou que estes vão ser punidos, perdendo o acesso ao duche dentro da casa, e por isso, a partir de agora, apenas existem banhos no chuveiro do jardim.

Para além disso, o orçamento das compras para esta semana será reduzido para metade.

O programa lembrou ainda que existem muitas mais imagens como as que foram mostradas e que estas regras são quebradas desde que o programa começou, sendo um desrespeito para quem vê o programa.

Daniel Monteiro, o líder da semana, indignou-se e tentou assumir as consequências: "Como líder eu assumo as responsabilidades todas", afirmou, sem qualquer efeito.