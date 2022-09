Concorrentes do 'Big Brother' escondem passado de dor

Miguel Vicente sofreu um grave acidente de mota

Carolina Marques Dias

Aos 11 anos, Cátia Basílio, concorrente do ‘Big Brother’ (TVI), sofreu um duro golpe com a morte do pai. Uma dor que a jovem, de 23 anos, faz questão de desabafar nas redes sociais. "Lembro-me de tudo como se fosse ontem, da campainha tocar e os bombeiros a subirem com o tio para dizer o que menos eu podia esperar, tão cedo... que revolta! (...) Não queiras imaginar a falta que me fazes. A menina doce que era e a menina revoltada que estou", escreveu online.Cátia começou a ajudar a mãe que ficou viúva com quatro filhos ao seu encargo, tendo chegado a passar algumas dificuldades financeiras.Mas a morte do pai não foi o único golpe que Cátia Basílio viveu. Aos 17 anos, a concorrente do ‘BB’ sofreu um aborto. "Ela começou com hemorragias e foi para o hospital. Não sabia que estava grávida, quando chegou ao hospital é que lhe disseram que tinha sofrido um aborto espontâneo", contou Maria, amiga da jovem, à ‘TV 7 Dias’.Miguel quase foi amputadoTambém Miguel Vicente, de 28 anos, esconde um passado complicado. Quando tinha 17 anos, o concorrente do ‘BB’ sofreu um grave acidente de mota. "Ele foi em coma para o hospital. Estava a espumar da boca, não acordava, entrou em coma, mas depois já no hospital acordou. E estiveram para lhe amputar o braço. Aliás, usou ferros durante muito tempo", contou Henrique Vicente, primo de Miguel, à revista ‘TV 7 Dias’.