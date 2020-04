Concorrentes do ‘Big Brother’ exibem curvas sexy e atrevidas

A beleza e sensualidade das concorrentes da nova edição do ‘Big Brother’, que estreou no passado domingo, não passaram despercebidas e já estão a dar que falar. Elas prometem aquecer esta temporada do formato da TVI.Antes de aceitarem o desafio de entrar na casa mais vigiada do País, as concorrentes já revelavam um pouco da sua intimidade através das redes sociais, onde contam com milhares de seguidores.Desinibidas e sem pudores, as jovens candidatas são adeptas da ousadia e fazem questão de o mostrar nas fotos publicadas. As suas curvas estão em evidência. Em topless ou biquínis reduzidos, os novos rostos do formato prometem arrancar suspiros dos espetadores nos próximos meses.Iury Mellany, de 27 anos, natural de Oliveira do Bairro, é uma das concorrentes que mais tem dado nas vistas. Já ganhou o título de Miss. Também Jéssica Nogueira, de 22 anos, emigrante na Suíça, já é considerada uma bomba do programa.Descreve-se como um mulher ambiciosa, determinada e está disposta a encontrar o amor. Slávia, Sandrina e Soraia também prometem deixar muita gente rendida.