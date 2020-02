Confissão de Raquel Tavares a Cristina Ferreira posta em causa

O Correio da Manhã sabe que Raquel Tavares é uma das figuras misteriosas do programa do canal de Paço de Arcos e, desde o dia em que revelou, visivelmente abalada, que ia afastar-se do mundo artístico, já gravou três programas. O curioso é que no formato, Raquel Tavares também surge a cantar, ainda que escondida por trás do disfarce.