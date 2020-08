Confronto de beleza ao rubro no Sexy Vidas Passatempo de verão do Correio da Manhã chega ao fim na segunda-feira. Votações continuam renhidas

Confronto de beleza ao rubro no Sexy Vidas

29 ago 2020 • 20:39

Com o fim de agosto termina também o mítico passatempo de verão do ‘Correio da Manhã’, Sexy Vidas. As votações para se eleger os rostos mais sensuais do País em várias categorias continua ao rubro e antevê-se uma batalha renhida até ao último dia, principalmente na ala feminina.



Batalha na TVI

Na categoria Sexy TV, Fernanda Serrano e Cristina Ferreira têm estado em despique direto. A atriz da novela ‘Amar Demais’, da TVI, e a nova diretora de Entretenimento e Ficção do canal têm alternado no primeiro lugar da tabela ao longo das últimas semanas, sendo que tudo pode acontecer até ao dia 31. Na categoria dedicada ao desporto, a Sexy Sport, Helen Svedin, mulher de Luís Figo tem estado em destaque. A beleza da antiga modelo de 45 anos não passa despercebida e a liderança nas votações tem sido frequente, seguida da judoca Telma Monteiro, e da decoradora Vanessa Rebelo, companheira de Simão Sabrosa. Entre as candidatas a Sexy Net, Sofia Ribeiro e Índia Malhoa têm reunido as preferências, enquanto que a estilista Fátima Lopes se destaca na categoria Sexy Artes.

