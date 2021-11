Confronto entre Manuel Luís Goucha e Pipoca mais Doce em direto na gala do Big Brother Comentadora e apresentador protagonizaram um momento de tensão no último domingo.

A gala do ‘Big Brother’ (TVI) do passado domingo ficou marcada por um confronto entre Manuel Luís Goucha e Pipoca Mais Doce. O apresentador lançou duras críticas às redes sociais por terem criticado o concorrente Ricardo Pereira, por causa do alegado abuso sexual da colega, Joana. “Eu não posso tolerar o que as redes sociais fazem, são verdadeiros apedrejamentos públicos”, afirmou Goucha. Pipoca Mais Doce acabou por dar também a sua opinião, o que gerou alguma tensão entre os dois. “Não foi injustamente. (...) A maior parte das pessoas exigiu e bem que este assunto fosse falado e que não passasse e fosse branqueado”. Coapresentador Cláudio Ramos, de forma a amenizar o conflito, aconselhou que continuassem a conversa noutro lado.



Acusa TVI de manipulação

Vânia Sá, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ (TVI), acusou a TVI de ter manipulado as votações após a sua mãe, Felicidade, ter sido expulsa na última gala do ‘Big Brother’. “Com todo o respeito pela TVI, eu vou pedir uma auditoria”, declarou.

