Conheça a mulher que roubou o coração de André Ventura

"A última vez que aconteceu foi já há algum tempo, penso que ultimamente não tem havido. As pessoas naturalmente reconhecem-na, sabem quem ela é e respeitam a liberdade dela. Mas acredito que depois, fora do trabalho, haja outro tipo de mal-estar ou ameaças", revelou à Sábado Sandra Matias, amiga de Dina e mulher do líder do Partido Pró-Vida, Manuel Matias, em setembro de 2020.



De modo a poder acompanhar melhor o trabalho de André Ventura, Dina adaptou a sua rotina diária. "Sempre que ela ia

a Setúbal a jantares do partido falávamos de tudo um pouco. De saúde, porque ambas trabalhamos na mesma área, mas também de como ela gere as emoções pela ausência do André, que tem de percorrer o País principalmente em campanha", afirmou Carina Deus, tesoureira da distrital de Setúbal e a militante número 29 do Chega, à mesma publicação.



Apesar de ser ativa na vida do partido, a fisioterapeuta não desempenha nele qualquer papel profissinal, nunca prescindindo de prestar apoio ao seu 'mais que tudo'. "É normal o André querer ter a mulher ao seu lado, sendo a família uma das bandeiras mais importantes do partido. É uma das componentes católicas conservadoras que o André quer reforçar", afirmou uma fonte da direção do Chega.



À medida que as eleições presidenciais se aproximam, a curiosidade sobre a vida dos candidatos aumenta., líder do partido Chega, é um dos que mais têm dado que falar, por nunca deixar de dizer o que pensa. Porém, a nível pessoal pouco se sabe... especialmente sobre a sua vida romântica.Acompanha-o em todas as ações partidárias e é uma das figuras mais presentes na vida do partido desde a sua formação.é a mulher que conquistou o coração do político.