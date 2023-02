Conheça a nova namorada de Bill Gates

e também tem ligações ao mundo dos gigantes da

.

estão a manter o romance em segredo há aproximadamente um ano mas, uma amiga do casal, já disse ao 'Daily Mail' que os dois estão "muito apaixonados" e que "são inseparáveis".



Ainda segundo a imprensa internacional, Paula "ainda não conheceu os filhos" do

.





Bill Gates, um dos homens mais poderosos do Mundo, tem uma nova namorada. Chama-se Paula Hurdtecnologia.Hurd, de 60 anos, é viúva do antigo co-presidente da empresa Oracle, Mark Hurd, mas - desde março do ano passado - já foi vista várias vezes ao lado do fundador da MicrosoftPaula e Bill, de 67 anos,quarto homem mais rico do mundo