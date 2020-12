Conheça os luxos da festa secreta de Neymar com 500 pessoas que viola as regras para a Covid-19

01:30

Carolina Cunha

Em plena pandemia da Covid-19, Neymar ignorou todas as regras impostas para evitar a propagação do vírus e organizou uma festa de arromba para se despedir a preceito de 2020. Um evento que começou ontem e que terá uma duração de cinco dias, até ao próximo dia 1 de janeiro. Segundo a imprensa brasileira, o jogador do PSG alugou um local anexo à sua casa,??num condomínio privado?em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde decorrem as festividades.Este espaço, que dispõe de todos os luxos e mordomias, é equipado com isolamento acústico com o objetivo de reduzir ao máximo o barulho, de forma a não perturbar a vizinhança nem chamar as atenções. Além disso, de forma a manter a privacidade e evitar que as imagens passem a ser do conhecimento público, Neymar proibiu o uso de telemóveis no espaço a todos os presentes no evento.A youtuber Camila Loures faz parte do leque de 500 convidados para a festa do brasileiro, com quem mantém uma relação bastante próxima.Para animar o evento de despedida do ano, o jogador não deixou escapar nenhum pormenor e ainda contratou vários cantores e bandas para entre os quais Léo Santana, Ludmilla, Kevinho e Wesley Safadão.A festa organizada pelo craque acontece numa altura em que o Brasil, muito fustigado pelo vírus, intensificou as medidas para combater a pandemia, tendo sido proibidos os festejos de Réveillon em São Paulo e o Rio de Janeiro.