Conheça os novos jurados do Ídolos

A cantora Ana Bacalhau, a humorista Joana Marques, o músico Tatanka (dos The Black Mamba) e o maestro Martim Sousa Tavares (filho de Miguel Sousa Tavares) são os novos jurados do ‘Ídolos’, apurou o CM.





Cumpre-se, desta forma, o objetivo da SIC de renovar totalmente o formato de talentos musicais, que regressa à antena ainda neste semestre. As gravações já arrancaram - com a seleção dos candidatos -, no Parque das Nações, em Lisboa.