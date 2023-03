Conhece este ator? Há 20 anos que não aparecia em público

View this post on Instagram A post shared by Carlos Cruz (@carlos.p.cruz)





Gene Hackman, de 93 anos, foi fotografado pela primeira vez em 20 anos. A lenda de Hollywood, conhecida por ter participado em filmes como 'The French Connection' ou 'Superman', não surgia em público desde o último papel que interpretou, 'Welcome to Mooseport', em 2004.O ator surpeendeu todos com uma imagem mais debilitada, fruto do passar dos anos. Carlos Cruz não ficou indiferente às imagens de Gene Hackman e partilhou-as nas redes sociais:

Com uma carreira cinematográfica com mais de 40 anos, Gene Hackman venceu dois Óscares: o de Melhor Ator Principal, em 1972, e o de Melhor Ator Secundário, em 1993. Na cultura pop, o artista é conhecido por representar Lex Luther, o arqui-inimifo do super-homem, no filme em 1978. Atualmente, o ator refugiou-se num rancho na cidade de Santa Fé, nos Estados Unidos da América.