"Conheci-o já tinha ele sete meses de idade": Nuno Homem de Sá desconhecia existência de filho Concorrentes do Big Brother partilham dramas.

nuno homem de sá

Foto: Sérgio Lemos

01:30

Sónia Dias

Nuno Homem de Sá revelou ete sábado na casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) que só teve conhecimento que tinha um filho dois meses após o seu nascimento. O ator envolveu-se com uma rapariga e só meses mais tarde soube que havia uma criança fruto dessa relação casual. “Conheci-o já tinha ele sete meses de idade, não sabia que ele existia. Aquilo era um esquema marado, história longa”, recordou sobre a altura em que conheceu a criança.



Também Leandro recordou um momento dramático da sua vida, quando vendeu à porta do cemitério para ajudar a família. “A minha avó era uma vendedora. Cheguei a vender lamparinas à porta do cemitério. Estava a fazê-lo para termos dinheiro para a família toda”, revelou o artista, lavado em lágrimas, sobre o seu passado.

Mais sobre