Conquista “agridoce” para o piloto Bernardo Sousa

01:30

Carolina Cunha

A última gala do ‘Big Brother Famosos 2’ (TVI) foi de festa para Bernardo Sousa, que conquistou o primeiro lugar no reality show com 64% das votações. O antigo piloto disputou o prémio com Marco Costa, que ficou em segundo lugar com 36% dos votos. Em terceiro ficou Bruna Gomes, com 13% dos votos.









A felicidade da conquista do primeiro lugar durou pouco para Bernardo Sousa, que foi surpreendido com a entrada da namorada, Bruna Gomes, na nova edição do formato - ‘Big Brother Famosos Desafio Final’.

O piloto foi apanhado de surpresa com a decisão da influencer brasileira e não conseguiu esconder o incómodo. “Não [era isto que queria ] mas é sempre bom saber que ela luta pelas vitórias, portanto, tem mais que o meu apoio”, disse durante a gala quando foi obrigado a despedir-se da namorada. “Foi uma conquista agridoce. Fiquei triste porque queria desfrutar do momento e vou ter que esperar mais um bocadinho e, acima de tudo, fico feliz e reconheço a grande mulher que é. Eu só soube na hora”, disse aos jornalistas no rescaldo da saída.





A nova temporada do programa conduzido por Cristina Ferreira arrancou com um leque de concorrentes de peso, já conhecidos do público, que prometem dar tudo por tudo para a conquista do prémio final.