“Consciente da verdade entre quatro paredes”: Rúben da Cruz responde a acusações de traição

01:30

Vanessa Fidalgo

Mais de 24 horas depois, Rúben da Cruz reagiu às polémicas que o envolveram, desde que a companheira e mãe do filho, Filipa Falcão, expôs nas redes sociais uma alegada traição do DJ. Desde então, outras mulheres vieram a público lançar-lhe acusações, como a influenciadora Maria Batista, que diz ter sido assediada pelo empresário, e a atriz Sofia Ribeiro, com quem terá alegadamente mantido uma relação abusiva.









Afirmando ter “plena consciência dos seus atos”, num comunicado publicado no Instagram, Rúben da Cruz escreveu: “O último ano tem sido desafiante ao nível pessoal. Estou consciente da verdade que acontece entre quatro paredes que, espero, assim se manter entre quatro paredes. Pelo meu filho, opto por manter a minha vida privada assim mesmo: privada. É assim que tenciono continuar a fazer e agradeço o mesmo respeito”, escreveu. Dizendo-se “alvo de comentários de ódio que colocam em causa o meu bom-nome”, Rúben da Cruz tentou explicar o sucedido: “Na madrugada de sexta-feira, dia em que perdi o acesso ao meu telemóvel e, logo, a todas as minhas redes sociais e contactos. Todas as partilhas feitas durante esse período não foram da minha autoria nem com o meu consentimento”, revelou, sem nunca negar, no entanto, a traição.

Filipa Falcão também já reagiu, online, a estas declarações, negando que tenha vedado o acesso do pai do filho ao telemóvel, que o mesmo se encontra em casa do casal, e que se o dono não o foi buscar “foi porque não quis”. Afirma ainda que “também tem consciência” dos seus atos e que o seu ano também está a ser “desafiante” porque foi mãe e acabou por descobrir que foi várias vezes traída.