"Consegui fazê-lo c*gar durante uns dias": Ljubomir 'vingou-se' de Ricardo Salgado em restaurante

André Filipe Oliveira

Ao seu estilo frontal, o chef Ljubomir Stanisic contou um episódio insólito que viveu com o ex-banqueiro Ricardo Salgado há alguns anos. Durante um programa da RFM, o cozinheiro foi confrontado com a seguinte pergunta: "Já alguma vez te vingaste de algum cliente através da comida?" E surpreendeu ao dizer que a pequena vingança foi servida a alguém "que nos roubou a todos". Sem revelar o nome de Ricardo Salgado, o testemunho não deixou, no entanto, margem para dúvidas."[Vinguei-me] de um dos grandes senhores da Banca portuguesa - que está em liberdade e roubou-nos a todos -, quando tinha um restaurante em Cascais. Cada vez que ia à mesa dar uma sugestão, ele dava-me indicação com a mão tipo ‘baza daqui.’" A falta de simpatia de Ricardo Salgado deixou Ljubomir fora de si. "Não consegui vingar os portugueses pelo dinheiro que lhes foi roubado, mas consegui, no mínimo, fazê-lo cagar uns três ou quatro dias."Há cinco anos, Ricardo Salgado foi constituído arguido por crimes como burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento, fraude fiscal e corrupção, no âmbito de investigações relacionadas com o Banco Espírito Santo.