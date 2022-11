"Conseguimos cem vezes mais do que alguma vez poderia ter sonhado”: Chef português reage a mais uma estrela Michelin

O chef José Avillez manifestou esta quarta-feira o seu contentamento com a nova estrela Michelin (a quarta do seu currículo), conquistada com o restaurante Encanto, em Lisboa, o primeiro vegetariano ibérico distinguido.“Ainda me lembro quando o meu grande sonho era abrir um pequeno restaurante com 24 lugares, perto da casa onde vivia... Passaram mais de 20 anos e hoje, com a ajuda da melhor equipa do mundo, conseguimos cem vezes mais do que alguma vez poderia ter sonhado”, escreveu o chef, que fez questão de agradecer à mulher Sofia e aos filhos e de lembrar que outros dois espaços seus - Belcanto (duas estrelas) e Tasca (uma estrela, Dubai) - foram igualmente contemplados.

No total, a edição deste ano distinguiu 38 espaços portugueses.