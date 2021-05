Constança Braddell celebra com ousadia dois meses de tratamento da fibrose quística

Dois meses após ter iniciado o tratamento com Kaftrio, o medicamento inovador aprovado pelo Infarmed contra a fibrose quística, Constança Braddell faz questão de partilhar as evidentes melhorias no seu estado de saúde. Após ter visto a sua vida por um fio, a modelo, de 24 anos, celebra o sucesso dos tratamentos, que lhe permitiram retomar as suas rotinas, com uma fotografia que espelha toda a sua beleza e sensualidade. "Dois meses no Kaftrio. Se há dois meses dissessem que eu ia estar aqui eu não acreditava", escreveu na legenda da publicação partilhada nas redes sociais.Depois de ter recuperado o peso perdido, Constança mostra-se cada vez mais confiante com o seu corpo.Com uma lingerie cor-de-rosa, a jovem surge numa pose ousada que despertou de imediato a atenção dos internautas, que se mantêm atentos à sua evolução clínica. "Estás ótima. Continuação de muita força" ou "que continues sempre a somar na recuperação" são alguns dos comentários dos seguidores, que continuam a enviar mensagens de esperança à jovem, que se tornou num símbolo de resiliência e superação.Recorde-se que Constança emocionou o País, que se uniu numa onda solidária na luta pela aprovação do medicamento que lhe salvou a vida.Constança emocionou o País ao gravar um vídeo intitulado ‘Não quero morrer. Quero viver’, em que deu a conhecer o drama que vive desde que foi diagnosticada com fibrose quística, doença genética que afeta os pulmões. Doença está controlada com a medicação.