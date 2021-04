Constança Braddell com esperança após ter “vida por um fio”

20 abr 2021 • 14:46

Um mês depois de ter iniciado o tratamento inovador para combater a fibrose quística,, de 24 anos, tem retomado aos poucos as suas rotinas e respondeu a algumas curiosidades dos seguidores sobre a doença.A modelo partilhou que a recuperação tem sido "difícil" mas "com determinação tudo se consegue"., explicou, reforçando:Por isso, vai traçando pequenas metas. Para já,, mas conta que "desde o primeiro dia" que começou a tomar o Kaftrio (cujo), sentiu melhorias no seu estado de saúde.’, onde dá a conhecer o drama que vive desde que foi diagnosticada com fibrose quística, uma doença genética que afeta principalmente os pulmões e que a obriga a ter respiração assistida. Na altura, a modelo quis chamar a atenção para a existência de um medicamento, Kaftrio, que poderia melhorar o seu estado e aumentar a sua esperança de vida.