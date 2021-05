Constança Braddell: "Estou a fazer reabilitação para poder deixar de usar o oxigénio"

Diana Chaves e João Baião no 'Casa Feliz', na SIC, onde falou sobre como a sua vida melhorou desde que começou a tomar o "comprimido milagroso" contra a fibrose quística, há dois meses.



"Estou muitíssimo melhor, não tem comparação. Ainda tenho aqui o meu amigo [mochila que transporta o oxigénio], mas que eu espero poder deixar de usar", contou otimista.



"Estou a fazer reabilitação no hospital de exercício físico, que é para ganhar capacidade nos pulmões e para poder deixar de usar o oxigénio". Embora tenha de usar o oxigénio o dia todo, "até três ou quatro horas" está livre de usar desde que sejam "coisas mais simples" e não se esforce demasiado.



A convidada de João Baião e Diana Chaves garante que não estava à espera de ser tão acarinhada e da união que se sentiu à sua história desde que fez um apelo desesperado, em março. "Quando eu fiz o meu apelo não tinha ideia nenhuma que fosse chegar a tanta gente e que se unissem por uma causa para me ajudar. Nunca me vou esquecer disso. Estou mesmo muitíssimo grata e feliz", afirmou.



Para além de já ter começado a recuperar o seu peso, Constança contou que as dores reduziram. "Já tenho muito menos tosse. Antes acordava todas as noites com vários ataques por noite. Tinha muitas dores de cabeça e nos pulmões. Agora praticamente não tenho tosse", revelou radiante.

A jovem garantiu que o medicamento Kaftrio "é mesmo milagroso".