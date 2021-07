Constança Braddell internada nos cuidados intensivos com "prognóstico extremamente reservado"

, a jovem de 24 anos que sofre de fibrose quística e se tornou conhecida por partilhar a sua luta nas redes sociais, está internada nos cuidados intensivos, em estado grave, de acordo com uma publicação no Instagram.Foi a família da jovem quem deu conta do revés no seu estado de saúde através de uma mensagem publicada nas suas redes sociais., pode ler-se numa publicação em que são pedidas correntes de energia positiva para a jovem.Recorde-se que Constança se tornou conhecida depois de ter feito um apelo desesperado em que revelava que precisava de um medicamento não comparticipado em Portugal para sobreviver. Depois da onda solidária que se gerou em torno do seu caso conseguiu ter acesso ao medicamento e nos últimos tempos partilhava as melhorias significativas no seu estado de saúde, que agora, inesperadamente, se deteriorou.