Constança Braddell: "Já nem me via ao espelho porque me assustava"

A história deemocionou o país. Aos 24 anos restava-lhe pouco tempo de vida se não tomasse um. O seu relato fez com que em uma semana estivesse a ser administrado o fármaco que lhe mudou a vida. A jovem esteve, esta segunda-feira, à conversa com, no 'Júlia', na SIC, onde recordou como descobriu a doença e falou sobre a onda de solidariedade que recebeu após expor situação.Na conversa intimista, Constança revelou que reconhecia alguns sintomas, mas que sempre afirmou ter asma para não saberem a gravidade da doença. "relatou. O diagnóstico de Fibrose Quística chegou quando tinha três meses, mas só percebeu que estava doente com oito anos.No início de 2020, o seu estado de saúde piorou depois de uma viagem que fez ao Brasil., contou. Mas achou que o que tinha despoletado o estado febril era o clima tropical. Quando regressou a Portugal tentou resolver o problema com um antibiótico.Em janeiro de 2021, e a pesar 42 quilos, a solução apresentada a Constança Braddle era um transplante pulmonar. Mas, a jovem acabou por descobrir um medicamento de 200 mil euros que lhe mudaria a sua vida, mas que ainda não era vendido em Portugal. "", revelou.Foi então que Constança Braddell fez um relato nas suas redes sociais a falar sobre a doença e do pouco tempo de vida que lhe restava. "", garantiu. Para além de conseguir os 200 mil euros que precisava, ainda conseguiu que outros doentes conseguissem a medicação.Quando tomou o medicamento, a jovem relata que foi revolucionário. "", disse, recordando que deixou de usar ventilador.