Constança Braddell: Os sonhos que ficaram por cumprir

17 jul 2021 • 17:41

Aos 24 anos, Constança Braddell viu o destino trocar-lhe as voltas. Doente com fibrose quística, sofreu complicações no seu quadro clínico nas últimas duas semanas, que levaram à morte prematura. A família e os amigos que sempre acreditaram na sua recuperação ficaram devastados. Nas primeiras palavras a recordar a jovem, destacaram a força e a resiliência que manteve ao longo dos últimos tempos mais conturbados da doença.Considerada uma fonte de inspiração para muitos, Constança é recordada como "persistente". Uma característica que a ajudou sempre a alcançar os seus objetivos e cumprir vários sonhos. A jovem, que recebeu um medicamento inovador para tratar a doença há cerca de quatro meses, aproveitou a sua exposição mediática para ajudar outros doentes. "Q", apontou numa entrevista, após conseguir o fármaco.No entanto, este não era o único objetivo de Constança, que viu a sua saúde deteriorar-se de dia para dia a partir de 2019, após uma viagem ao Rio de Janeiro, no Brasil. De lá para cá, uma onda de sofrimento gigante e vários obstáculos impediram a concretização de outro dos seus maiores sonhos:A fotografia também estava entre as prioridades da jovem, que nos últimos anos conseguiu participar em várias produções como modelo., notou, revelando-se feliz com a oportunidade de poder fazer algo que a deixava profundamente feliz. Na última semana, o pesadelo abateu-se sobre a família de Constança Braddell devido à sua partida repentina, após meses de visíveis melhoras.", pode ler-se no comunicado dos familiares a assinalar a morte da jovem.