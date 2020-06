Moradia que o ator estava a construir em Cascais tem três pisos e uma área de 507 m2.

Foto: David Cabral Santos

28 jun 2020 • 01:30

Carolina Cunha





Tal como se pode ver na foto, a construção, que arrancou em 2019, está a progredir para cumprir os prazos estipulados. O ator, dias antes da sua morte, a 20 de junho, esteve no local reunido com os construtores, de forma a cortar em alguns pormenores para diminuir o orçamento, que era uma das suas grandes preocupações.



A construção da moradia de sonho de Pedro Lima continua a avançar. Apesar da morte do ator e dos problemas financeiros da família, as obras da casa mantêm-se e estão previstas terminar em outubro deste ano.Tal como se pode ver na foto, a construção, que arrancou em 2019, está a progredir para cumprir os prazos estipulados. O ator, dias antes da sua morte, a 20 de junho, esteve no local reunido com os construtores, de forma a cortar em alguns pormenores para diminuir o orçamento, que era uma das suas grandes preocupações.

A moradia, localizada numa zona nobre de Cascais, onde o valor das casas ultrapassa um milhão de euros, foi pensada ao pormenor por Pedro Lima e pela mulher, Anna Westerlund. A casa tem três pisos, uma área de 507 metros quadrados e conta ainda com um vasto terreno para a construção de uma piscina e de um jardim. “Estamos cada vez mais felizes com a ideia da casa nova, construída de acordo com as nossas possibilidades”, escreveu o ator nas redes sociais.