Conteúdo eróticos na Internet rendem fortunas

A venda de conteúdos eróticos na Internet ganha cada vez mais espaço em Portugal. Na plataforma OnlyFans, os criadores de conteúdo encontraram um espaço no qual publicam vídeos e fotografias sem censura e ainda faturam milhares de euros. O 'Investigação CM' () entrou neste universo digital e falou com homens e mulheres que comercializam imagens que satisfazem os fetiches de quem os procura através de um ecrã. Desde nudez, masturbação, ou sexo explícito, os limites são impostos pelos criadores de conteúdo, que cobram uma subscrição mensal aos clientes. Os lucros aumentam quando criam conteúdo privado e personalizado. No final, 80% do valor fica para o autor e 20% para o site.