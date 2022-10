Contrato de exclusividade de Sofia Ribeiro com a TVI em risco

01:30

Vânia Nunes





“A Sofia gostava de abraçar novos desafios, experimentar outros registos, apostar no cinema e no teatro. Por isso, está a pensar no que é melhor para ela. Mantendo o contrato com a TVI é mais difícil fazer outras coisas. Ela ainda não tomou a decisão”, revelou ao CM uma fonte próxima da atriz de 38 anos.



No passado fim semana, na ModaLisboa, aos jornalistas, Sofia não escondeu a situação. “Não vou fazer a próxima novela da TVI e não sei o que virá a seguir. Sinto-me numa fase de mudança na minha vida. Tudo é uma possibilidade. Estou há 15 anos na TVI e sinto a necessidade de fazer outras coisas além da televisão. Quero fazer coisas que me desafiem.”



Desiludida com a atitude do "ex"



Sofia Ribeiro já confirmou que está separada de José Fernando Maia. Não revelou, no entanto, os motivos. Agora, a ‘TV Mais’ avança que na base da rutura terá estado o facto de os dois terem prioridades diferentes. Uma fonte revelou à publicação que a atriz "queria uma coisa séria", ao contrário do empresário do Norte.