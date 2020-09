Convite para reality deixa Harry e Meghan debaixo de fogo

Meghan Markle e Harry

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, voltam a estar no centro de todas as atenções. Em causa está o novo projeto dos duques de Sussex para a Netflix. Segundo a imprensa internacional, o casal foi convidado a protagonizar um doc-reality com o objetivo de acompanhar as causas solidárias em que está envolvido. Um porta-voz oficial do neto da rainha Isabel II apressou-se a negar o projeto. "O duque e a duquesa não vão participar em nenhum reality show."Com ou sem programa, o certo é que Harry e Meghan estão ligados à plataforma de streaming e graças a esta parceira conquistaram um contrato milionário, com ganhos superiores a 125 milhões de euros. Ao que tudo indica, os duques de Sussex vão estar envolvidos em vários projetos como produtores, mas em nenhum vão ser o foco principal.Nos últimos dias, Harry e Meghan têm dado que falar devido ao apelo que fizeram aos norte-americanos para que votassem nas próximas eleições presidenciais, contrariando assim o protocolo real, que impede tal ato.