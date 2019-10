Cor e sensualidade no último dia da ModaLisboa

01:30

Sónia Dias

Um desfile no Panteão Nacional, aberto ao público em geral, marcou o último dia da 53ª edição da ModaLisboa, onde foram apresentadas coleções para a primavera/verão do próximo ano.Gonçalo Peixoto, Kolovrat, Carlos Gil e Luís Carvalho eram os desfiles mais aguardados, num dia marcado por peças cheias de cor e sensualidade. No sábado, as propostas de João Magalhães, Imauve, Ricardo Preto, Luís Onofre, Ricardo Andrez e Dino Alves foram as mais aplaudidas pelo público.A ModaLisboa voltou a contar com muitas caras conhecidas. A assistir aos desfiles deste fim de semana, estiveram, por exemplo, a apresentadora Liliana Campos e o marido, Rodrigo Herédia, as atrizes Inês Castel-Branco e Ana Guiomar, a modelo Luísa Beirão e a estilista Fátima Lopes.