Coração de Cristina Ferreira pertence a Casinhas

Cristina Ferreira começou a namorar com António Casinhas quando tinha 18 anos.Depois de um longo relacionamento, o casal decidiu colocar um ponto final na união depois de ter sido tornada pública uma alegada traição por parte do empresário. Apesar de já não estarem juntos desde 2011, a ‘vizinha’ de Cláudio Ramos continua em permanente contacto com o ex-companheiro. Em entrevista a Daniel Oliveira, a apresentadora chegou a referir que continua a gostar de António Casinhas.Solteira desde o fim do relacionamento, a rainha das manhãs mostra que não guarda ressentimentos sobre o passado e António Casinhas é uma presença assídua da sua vida.Os dois passam várias vezes férias juntos juntamente com o filho Tiago, de 11 anos. Desiludida em relação ao amor, Cristina Ferreira mostra ser exigente na procura de uma nova paixão., afirma.Tal como a ‘Vidas’ apurou, os amigos de Cristina Ferreira acreditam que ainda vai acontecer uma reconciliação entre Cristina Ferreira e António Casinhas.Recorde-se que, recentemente, o empresário foi a um casamento da família da apresentadora juntamente com Cristina Ferreira, e o filho, mostrando que continua a ser figura assídua nos momentos especiais da família.