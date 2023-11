Coração de Marco Paulo pode estar afetado pelo tumor

16 nov 2023 • 12:13

Marco Paulo, de 78 anos, teve esta semana a 10.ª sessão de quimioterapia, no hospital da CUF, em Alcântara, Lisboa, para limpar o tumor no pulmão contra o qual continua a lutar. "Ainda não posso dar a novidade de que já estou curado. Gostava muito de poder dar essa notícia, mas ainda não dá", lamentou o cantor à revista 'TV Guia'.O apresentador do programa 'Alô Marco Paulo', da SIC, deu conta que se sente bem, diz inclusive que tem feito várias análises. Porém, a estrela da estação de Paço de Arcos não está confiante de que esta última sessão que fez, na quarta-feira, dia 15 de novembro, seja a última.Aliás, Marco Paulo conta que os médicos lhe pediram que fizesse um ecocardiograma para perceberem os efeitos do tumor. "Querem saber se o meu coração está afetado, ou não, pela presença do tumor", explicou ainda Marco Paulo à mesma revista.