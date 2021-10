Coração de Ruben Rua ‘roubado’ por australiana

Apresentador está a namorar com Sarah Basset que, embora viva nos EUA, tem passado muito tempo em Portugal.

Sarah Basset é a nova paixão do apresentador e modelo

Sarah Basset, assim se chama a mulher que conquistou o coração de Ruben Rua. A australiana é diretora criativa da Adidas e editora da ‘Muse Magazine’ e, embora, viva em Nova Iorque, EUA, tem passado os últimos tempos em Portugal de forma a viver de perto o romance com o apresentador da TVI, grande amigo de Cristina Ferreira.De acordo com a ‘Nova Gente’, na semana passada o casal passou uma noite romântica num hotel luxuoso em Castelo de Paiva, junto ao Douro. O casal jantou também num restaurante típico da região, apurou o CM.Embora esteja agora feliz ao lado de Sarah, o verão de Ruben foi repleto de amor: foi apanhado aos beijos com a modelo Cristina Mantas, mas a relação acabou por não vingar após uma viagem à Dinamarca; e foi também visto a beijar a ex-namorada, Amanda Amorim.