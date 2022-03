Coração de Taylor Hawkins sucumbiu a cocktail fatal de drogas

01:30

Sónia Dias

Taylor Hawkins tinha dez substâncias diferentes no organismo na altura da sua morte, entre opioides, antidepressivos, THC (marijuana) e Benzodiazepina (Valium), revelam os primeiros exames toxicológicos realizados pelo Instituto de Medicina Forense de Bogotá, na Colômbia. Foi ainda avançado que o coração do músico tinha o dobro do tamanho de um coração normal e pesava cerca de 600 gramas.









Segundo a revista colombiana ‘Semana’, Hawkins terá sofrido um “colapso cardíaco” depois de consumir um cocktail de drogas, entre as quais heroína.

O baterista dos Foo Fighters morreu na sexta-feira à noite, aos 50 anos, num hotel de Bogotá, pouco antes de subir ao palco no Estereo Picnic Festival. O músico começou por se queixar com dores no peito e ainda foi socorrido por uma equipa de emergência médica, mas esta não conseguiu salvá-lo. David Grohl, o vocalista e melhor amigo de Hawkins, já regressou aos Estados Unidos com a banda e aguarda agora que o corpo seja libertado. O músico, que chegou a sofrer uma overdose em 2001, estava casado há 17 anos com Alyson Hawkins, com quem tinha dois filhos.