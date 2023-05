Coroação Carlos III: convidados que marcaram presença

06 mai 2023 • 16:29

Carlos II já foi coroado rei do Reino Unido. À Abadia de Westminster, em Londres, deslocaram-se várias personalidades, incluindo chefes de Estado e membros das casas reais de todo o mundo.

O dia foi presenciado pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau; o rei da Suécia, Carl Gustaf; o rei Felipe VI, de Espanha, e a rainha Letizia; o príncipe Alberto, do Mónaco, e a princesa Charlene; o rei da Jordânia, Abdullah bin Al-Hussein, e a rainha Rania; o príncipe Fumihito, do Japão, e a princesa Kiko; o príncipe Haakon, da Noruega, e a princesa Mette-Marit; Lindsay Harvey Hoyle, presidente da Câmara dos Comuns; a primeira-dama dos Estados Unidos Jill Biden; o rei do Butão Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, e a rainha Jetsun Pema, entre muitos outros notáveis.

Portugal também esteve representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E o presidente brasileiro, Lula da Silva, é outro dos chefes de Estado que marcou presença na cerimónia.



Os atores Greg Wise e Emma Thompson, o músico Nick Cave (o convidado inesperado), Lionel Richie e a Katy Perry também estiveram presentes na cerimónia.